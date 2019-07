Õnnelike paaride 1-minuti-rituaal

Paljud paarid jõuavad pärast mõnda aega kestnud kooselu tüüpilisse rutiini. Kiire «tšau» hommikul ukse ja hinge vahelt — ning õhtul pärast tööd on väsimus liiga suur, et veel kaaslasele oma aega pühendada. Nii kipub kirg kaotsi minema. Seejuures on aga lihtne rituaal, mis teeb mõlemale partnerile head, kirjutab Freundin.

Dr Stephen Snyder, seksterapeut ja raamatu «Love Worth Making: How to Have Ridiculously Great Sex in a Long-Lasting Relationship » autor, ütleb, et Simmering võib suhtele väga tiivustavalt mõjuda.