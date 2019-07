Kuidas öelda oma naisele, et sa tahad lahutust?

Ajastus on kõige tähtsam

Õige ajastus on kõige tähtsam, sest see otsus muudab teie mõlema elu. Kindlasti ära ütle talle seda, kui näed, et naine on stressis või liiga emotsionaalne. Räägi talle sellest siis, kui näed, et see talle kõige vähem kahju teeb.

Väldi üksikasju

Lahutusest teatades ära hakka koheselt üksikasjadega tegelema, nagu näiteks vara jagamine, laste hooldusõigus ja muud probleemid. Kõigepealt tuleb lasta naisel uut olukorda ka pisut seedida.

Vali oma sõnu hoolikalt

Oma naisele abielulahutusest rääkimine on kahtlemata raske. Teineteise süüdistamine on viimane asi, mida sellises olukorras tegema peaks. Oluline on olla ka aus ja välja öelda, miks sa arvad, et see on õige otsus.

Tunnista, et sa pole enam õnnelik