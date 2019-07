Kuidas mõjutab magamine sinu keha?

Neil, kes ei saa oma uneaega korralikult täis magada võivad tekkida ka erinevad silmaprobleemid, näiteks silmad on rohkem rippuvamad, silmad on punased, paistes ja tumedad. Kui sa ei saa korralikult enda und täis magatud, siis võivad silmadele tekkida ka spasmid ja tõmblused, kuigi need sümptonid ei mõjuta nägemist on need siiski häirivad.