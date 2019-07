Millised spordialad aitavad kõige paremini seljavalude vastu?

Sydney ülikooli uuring 30 000 osavõtjaga kinnitab, et liikumine aitab ristluuvalu korral kõige paremini. «Kui oleksid olemas sellised ravimid või süstid, mis vähendavad seljavalusid sama suurel määral, siis me loeksime nende kohta ajakirjadest reklaame,» kinnitas uuringu läbiviinud Daniel Steffens.

Oluline on, et trenni tehakse pidevalt, kuna muidu kahanevad lihased taas üsna kiiresti. Mida siis teha? Kui sulle valmistab asi tõesti rõõmu, on sul ka lihtsam sellega püsivalt edasi tegeleda.