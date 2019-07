27 naljakat küsimust sõbrannadele, mis tugevdavad teie sõprust

1. Kes oli su esimene kuulsusest silmarõõm ja kas ta on sinu meelest endiselt kena?

2. Milline on su klassikaline tantsuliigutus? Ja kas sa palun näitaksid seda mulle? (Palun!)

3. Kui sa saaksid ise endale nime valida, siis mis see oleks ja miks?

4. Kui sa saaksid kasutada võlujõudu, et terve oma ülejäänud elu üht argipäevast tegevust sooritada, siis mis see oleks?

5. Mis on kõige veidram asi, mida sa voodi kõrval hoiad?

6. Millises telesarjas sa tahaksid mängida?

7. Mis on kõige veidram ost, mille sa internetis oled teinud?

8. Mis on parim vabandus, mida oled hilinedes kasutanud?

9. On sul mõni salajane oskus? Saad sa seda mulle näidata?



10. Millise nime sa lapsena oma lemmikmänguasjale panid?

11. Millise bändi või muusikuga sa tahaksid koos pidutseda?

12. Mis on parim lähenemiskatse, mis sulle tehtud on?

13. Milline on su salajane lemmiklaul?

14. Kui sa saaksid teha maailma parimat võileiba, siis millest see koosneks?

15. Mis on olnud su suurim moefopaa? Kas sul on sellest fotot?

16. Kui sa saaksid välja mõelda uue püha, siis mis see oleks?

17. Kui sa saaksid olla milleski maailma parim, siis mis see oleks?

18. Milline on kodus su lemmiktuba?



19. Mis on kõige veidram asi, mida sa kunagi söönud oled?

20. Milline oli kõige veidram elukutse, kelleks sa lapsena saada tahtsid?

21. Milline on olnud su elu kõige kohutavam kohting?

22. Millist oma riideeset sa enam ei kanna, aga ei raatsi ära visata?

23. Kas ananass käib pitsa peale?

24. Kui sul oleks oma pood, siis mida sa müüksid ja mis oleks poe nimi?

25. Kui sa oleksid kuulus, siis mis oleks su artistinimi?

26. Milline on kõige lahedam koht, kus sa oled ennast kergendanud?

27. Kas hot dog on võileib?