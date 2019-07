17 küsimust partnerile, et teie side muutuks tugevamaks

Suhteekspert Terri Orbuch tuletab väljaandes Women's Health meelde, et sügavamõttelised ja põnevad vestlused on õnneliku suhte juures määrava tähtsusega. «Üks asi, mida ma õnnelike paaride juures olen tähele pannud, on see, et nad on põhjalikult tuttavad üksteise sisemaailma ja välise minaga,» selgitab ta. Parim viis selle saavutamiseks? Loomulikult rääkimine.

Kui olete kohtamas käinud vähem kui aasta:

1. Kes on sind lapsepõlves lisaks vanematele kõige rohkem mõjutanud?

2. Milline on olnud su elu suurim vihastamine?

3. Kuidas su keha märku annab, kui oled stressis? Nii, et sellest pealtnäha aru ei saa?

4. Millised on su salajased rõõmud?

5. Räägi oma esimesest armastusest. Miks see lõppes?

6. Kelleks sa lapsena tahtsid saada ja miks?

7. Millal sa viimati nutsid?

8. Mis on olnud kõige suurem vale, mida oled öelnud?

Kui olete koos olnud kauem kui aasta: