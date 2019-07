Eesti kõige värvikamad rokkarid

Üleeile andis Tartus Raadi lennuväljal raju kontserdi heavy metal’i suurkuju Metallica. Üksjagu kontserdikülastajatest kattub juuni lõpus toimunud Hard Rocki laagri värvilise seltskonnaga. Arter valis välja kõige põnevama ja pöörasema väljanägemisega tegelased. Ja sõltumata sellest, kui uljas on eneseväljendus – kõik nad on tegelikult erakordselt stiilsed.

Uurisime, kas koloriitsete tegelaste igapäevane rüü on niisama julge, miks on enamikul raskemuusika austajatel pikad juuksed ja mis sõnumit kannavad tanksaapad, needid ja värvilised patsid.

Metal’i austajatele meeldib kontsertidel juukseid loopida. Selleks sobivad kõige paremini pikad kiharad. Lisaks veel punutud habe ja nahast saapad – see on raskemuusika austaja klassikaline väljanägemine. «See on mu igapäevane stiil juba 30 aastat,» ütleb rokilaagris tabatud metsik meeshing, kes näeb välja nagu kokteil äsja lavalt maha astunud rokkarist ja seiklusfilmi kangelasest.