Hea teada: 5 lihtsat sammu, kuidas piinlikul kohtingul ellu jääda

Pisut närviline õhkkond esimesel kohtingul ei tähenda sugugi, nagu oleks kõik läbi. The Everygirl annab viis lihtsat soovitust, kuidas piinlikust olukorrast välja tulla.

1. Ära esita igavaid küsimusi

Jah, muidugi on oluline teada saada, kas su kaaslasel on õdesid-vendi ja mida ta koolis õppis, kuid need küsimused võivad ka tulevikku jääda. Mõtle pigem teemadele, mis aitavad vestlust üleval hoida. Mis sind kirglikuks muudab? Võib-olla tahad sa jagada eriti ägedaid reisiseiklusi või soovitada head raamatut, mida viimati lugesid?

2. Jälgi oma rühti

Kui tunned igavust, ennast ebamugavalt või närvilisena, paistab see suure tõenäosusega välja ka su kehakeelest. Lükka õlad taha, tõsta lõug üles ja vaata oma kaaslasele silma. Psühholoogiliselt aitab oma rühi jälgimine suurendada enesekindlust ja lasta lahti negatiivsest energiast.

3. Ole aus

Tegelikult on päris võluv, kui su kaaslane tunnistab, et on pisut närvis, kas pole? Ära pelga väikesest ärevusest rääkida, nii saate selle üheskoos naljaks pöörata.

4. Ära vaata oma telefoni

Telefoni vaatamine võib küll teatud olukordades piinlikkust leevendada, kuid kohtingul peaksid sellele ahvatlusele vastu seisma. See pole mitte ainult oma kaaslase suhtes ebaviisakas, vaid suurendab piinlikkust ja ennustab ilmselt ka kohtingu lõppu.

5. Ole aktiivne kuulaja