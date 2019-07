Nende pähklite söömine on äärmiselt kasulik sinu tervisele

On leitud, et kui süüa päevas vaid 57 grammi pistaatsiapähkleid, aitab see oluliselt parandada sinu elustiili ja võidelda halbade toitumisharjumustega. Lisaks aitavad nad parandada ka sinu ainevahetust.

Lisaks on leitud veel, et pistaatsiapähklid sisaldavad märkimisväärses koguses luteiini, see on antioksüdant, mida mõnikord nimetatakse ka «looduslikekes päikeseprillideks», sest nad aitavad kaitsta silmi ultraviolettkiirguse ja muu kahjuliku kiirguse eest, kirjutab msn.com.