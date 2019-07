Tinderi eksperiment: millist meest naised kõige rohkem hindavad

See uuring viidi läbi, et hinnata meeste Tinderi sotsiaalmajanduslikke väljavaateid, aluseks võeti see, kui paljud naised nende vastu huvi üles näitasid. Tulemusi analüüsiti väga põhjalikult ja need olid väga ebavõrdsed.

Kõigepealt tuleks seletada, mida tähendab üldse Tinderi majanduslik väljavaade. Majanduslikust küljest vaadatuna on see loomulikult raha, kuid Tinderis on selleks valtuutaks hoopis see, kas see inimene saab laigi või mitte. Mida suuremale hulgale inimestele sa meeldid, seda populaarsem sa oled.

Tinderi nii-öelda «majanduslik jõukus» on väga erinev ja see pole jaotatud võrdselt. Atraktiivsetel meestel on Tinderi majanduses rohkem jõukust. See ei ole üllatav, sest suuremas osas hinnatakse füüsilist välimust. Seega enamikule naistele lähevad pealegi ikkagi atraktiivsed mehed.