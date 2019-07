Nädalavahetus pakub põnevaid üritusi nii muusikasõpradele, militaarfännidele kui tõukeratta entusiastidele

Pärnus jätkub Järvide Akadeemia egiidi all toimuv festival, mille fookuses on aastaid olnud hea orkestrimuusika, nii ka seekord. Samuti jääb Pärnusse Rõõmsate Laste Festival, kus on palju ise teha nii lastel kui ka vanematel koos lastega. Hea muusika võrratus Saaremaa looduses ja erilistes paikades kõlab ka Mustjala muusikafestivalil. Pärnuga võrreldava kuulsusega kuurortlinna lossihoovis toimub Rock in Haapsalu. Lääne poole jääb ka Hiiu folk, alkoholivaba perefestival, kus peale hea muusika on samuti spetsiaalselt lastele mõeldud tegevusi ning loodusmatku ja õpitube.