Kes oleks arvanud, et need harjumused soodustavad vananemist

Võib ju arvata, et selles pole midagi halba, kuna nii oleme ju kursis uudistega ja oma sõprade tegemistega, kuid siiski mõjutab pidev telefonis olemine meie tervist, eriti kaela piirkonda. Telefonis olles on kael pidevalt kallutatud asendis ja see võib põhjustada lihaspingeid.

Kuigi UV-kiirgus on talvel väiksema intensiivsusega, paistab pilvede vahelt päike ikkagi välja. Liigne UV-kiirgus tekitab kortse, vähendab naha elastsust, tekitab pigmendilaike ja nahatoon võib muutuda ebaühtlaseks. Rääkimata muidugi, et liigne päikesekiirgus võib põhjustada nahavähki.

Sa võid ju mõelda, et rasva mitte tarbimine teeb su kehale head, kuid tegelikkuses see nii pole. Vältida tuleb transrasvu, mis sinu keha hävitavad. Toidud, mida võid julgelt süüa ja kus ka kasulikke rasvhappeid leidub on avokaado, kala, pähklid, munad, chia seemned ja oliivõli. Omega-3 ja omega-6 on samuti sinu tervisele kasulikud, sest nad aitavad ehitada terveid naharakke, kirjutab msn.com.