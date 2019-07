Sul on akne? Sa pole üksi! Ideaalne Instagram on surnud

Appi, kui kole pilt! Kust see siia sai? Instagramis elavad ju ainult täiuslikud inimesed, kel pole ainsatki punni ega kortsu. Õnneks on teesklemise aeg ümber saanud. Mitmed julged kuulsused on valitseva võltsilu vastu mässu tõstnud ja punnipildid netiavarustesse paisanud. Just sellisena, nagu nad on – ausalt, aknest puretuna, ilustamata kujul. Kuidas nad julgevad?



Peeglist vastu vaatav nägu oli päris ehmatav – tõeline aknerünnak! Põletikulised punnid üle kogu näo. Mis toimub?! Esimene mõte oli, et see tuleb ruttu kinni katta, mitte keegi ei tohi seda näha. See ju lõhuks illusiooni, milline näeb välja imetletud iludus, artist ja saatejuht Kethi Uibomägi!

Aga kaunitar otsustas teha risti vastupidi ja paiskas punnipildi tuhandete jälgijate ette.

«Tahtsin teada, mis siis juhtub, kui näitan inimestele oma päris nägu kõige hullemal hetkel,» ütleb ta. «Kas kõik mu jälgijad kukuvad kohe tagant ära?»

Ettevaatust! Järgnev põhjalik sissevaade akne all kannatajate maailma võib purustada illusiooni ideaalsetest inimestest, keda meedias ja sotsiaalmeedias eksponeeritakse. Kaks väga isiklikku ja avameelset lugu tuntud kaunitaride elust aga paljastavad tõe. Saad teada:

- miks akne pole vaid kosmeetiline probleem, vaid elu ja surma küsimus.

- mida tähendab akne inimese jaoks, kes selle all kannatab ja mis aitab.

- mis on tegelikult peidus ilusamaks kõpitsetud fassaadi taga.

- miks võltsideaalsus on erakordselt ohtlik.

- millised paremad eeldused elus läbi lüüa käivad kaasas aknet soodustavate teguritega. Asja tervikuna vaadates oled võitnud palju rohkem kui kaotanud.

Lisatud väga valus lugu autori enda minevikust, mida saad lugeda üksnes veebist.

Otsus oli spontaanne. Kethil (30) polnud aimugi, et täpselt sama otsuseni on jõudnud üle maailma tuhanded kuulsused, kel sai mõõt täis kohustusest igal eluhetkel ideaalne näida. Ta ei teadnud, et punnipilte postitavad ka Rihanna, Justin Bieber ja Emma Stone.