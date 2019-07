Jook, millega teed oma tervisele pai

Matcha on looduslik kofeiiniallikas ja vaid üks teelusikatäis matchat annab umbes 60 kuni 70 milligrammi kofeiini, ligikaudu samapalju kofeiini sisaldab ka espresso.

Kuigi matcha sisaldab kofeiini, on uuringud näidanud, et matcha-pulbri või matcha ekstrakti tarbimine aitab võidelda ärevusega. Matchal võib olla ka stressi vähendavaid omadusi.

Inimesed, kes kannatavad akne või muude nahaprobleemide all, võivad regulaarse matcha-tee joomise järel näha ka olulisi muutusi oma näonahas. Näonahk peaks oluliselt paranema. Matcha sisaldab klorofülli, mis aitab vähendada näos olevaid kortse ja parandada naha elastsust.

Matcha aitab kaalu kontrolli all hoida

Selle fakti tõestamiseks tehakse veel uuringuid, kuid juba on leitud, et matcha-tee joomine suudab ka kehakaalu kontrolli all hoida, kirjutab livestrong.