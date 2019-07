Hea teada: nii küll pulmas käituda ei tohiks

Sa oled solvunud, et just sina lillekimpu kinni ei püüdnud

Pulmades on ikka kombeks, et pruut viskab rahva sekka lillekimbu, kuid kui sina seda kinni ei püüdnud, siis pole ka mõtet sellepärast solvunut mängida.

Pulmas on ikkagi ette nähtud pidulik riietus ja ilmselgelt ei sobi tulla sinna vaba aja riietega.

Kui on ette nähtud, et tuleb olla vaikselt, siis ole ka. Pulmas on väga emotsionaalseid hetki ja kui kohati tahaks võib-olla muutuda emotsionaalsemaks, siis peaksid suutma viisakuse säilitada.