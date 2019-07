Noor õpetaja tunnistab: raske on igavana superstaariks saada

Põlva Gümnaasiumi noor ja aktiivne füüsikaõpetaja Leesi Peedumäe näeb pikas suvepuhkuses võimalust enda teadmisi ja maailmapilti laiendada, et seda hiljem noortele edasi anda.

Juba teismelisest peale raskustes õpilastele eratunde andnud Leesi Peedumäe on üks neist õpetajatest, kes suvel kindlasti ainult käed rüpes ei istu. «Kahtlemata arendavad paljud õpetajad suvel end ainealaselt. Ka mina plaanin sellega tegeleda. Samuti on mõned eratunnid vaja anda. Lisaks arvan ma, et õpetaja peab olema pädev üldisemalt kui ainult tema õpetatav aine. Seega saab suvel tegeleda erineva kirjanduse lugemisega, mõnel koolitusel osalemise ja muu sarnasega. Eriti oluline oleks minu hinnangul ennast pidevalt arendada psühholoogia valdkonnas,» kirjeldab füüsikaõpetaja.

Põnev inimene suudab oma eeskujuga rohkem korda saata

Leesi sõnul võib õpetaja töö olla üsna pingeline ja intensiivne ning puhkus seetõttu äärmiselt vajalik. «Pikk puhkus annab võimaluse tegeleda soovi korral hoopis teiste valdkondade ja tegevustega ning sageli hoiab just see paljusid õpetajaid vaimselt ja emotsionaalselt vormis. Lisaks annab vaba suvi võimalusi, mida teistel erialadel sageli ei eksisteerigi. Õpetaja võiks olla igakülgselt haritud ja põnev inimene, seda rohkem suudab ta oma eeskujuga korda saata,» märgib Leesi.

Õpetajatel on Leesi hinnangul harukordne võimalus jõuda korraga paljude noorte inimesteni. «See on väga väheste ametite privileeg. On üsna selge, et kui kellelgi on soov midagi suurt muuta, siis peab sõnumit levitama. Üksi ei jõua suurte missioonidega kaugele. Näiteks ma võin ju ainuisikuliselt palehigis prügi sorteerida, aga terve riigi mastaabis ei mõjuta see midagi. Kui ma aga õpetajana meelitan oma 200 õpilast koos nende peredega seda tegema, siis mõju on juba märkimisväärne. Ning kui sellist mõtteviisi edastavad veel 200 õpetajat üle Eesti, siis väikesed arvutused näitavad, kui kiiresti võivad positiivsed käitumised ja mõtteviisid levida,» toob Leesi näite ja lisab, et seetõttu peaksidki tema hinnangul õpetajad olema parimatest parimad.

Investeering iseendasse kasvatab autoriteeti

Võimalus suve jooksul arendada mõnd oma hobi või võtta ette hoopis midagi uut, teeb Leesi Peedumäe hinnangul õpetajat huvitavamaks ja kokkuvõttes autoriteetsemaks. «Inspireeriv õpetaja on veidike nagu superstaar, kelle moodi tahetakse olla. Kui soovitakse edasi anda väärtuslikke õppetunde, tuleb investeerida ka iseendasse. Õppimine algab tähelepanust. Raske on tähele panna igavat inimest, samamoodi nagu raske on saada igavana superstaariks.»

Superstaariks on Leesi hinnangul võimalik saada ka õpetajana. «See muidugi ei saa osaks igaühele, aga kõigil õpetajaametis on võimalus põhimõtteliselt olemas. Osadest meist saavad legendaarsed õpetajad, superstaarid, keda teavad, tunnevad ja imetlevad tuhanded inimesed. Neile, kes vajavad tähelepanu ja tähtis olemise tunnet, võib see olla suur motivaator. Kuulsuse jahis tuleb muidugi olla ettevaatlik, et see ei saavutata alatute ning odavate võtetega ja et see on ikka imelise töö kaasnähtus, mitte omaette eesmärk,» märgib Leesi ning lisab, et superstaarist õpetajaks saamise nimel tuleb pingutada, ennast pidevalt arendada ja omada huvitavat elu ka koolist väljaspool.

Leesi ise on suur reisisõltlane ja tegeleb suvel tavaliselt rändamisega. «Seni olen võtnud ette pikki 1,5 kuu pikkuseid ringreise Euroopas või uurinud lähemalt teist poolt maakerast. Muul ajal nii pikalt Austraaliat või Aasiat avastada ei saa. Reisimise jooksul saab muidugi tegeleda just enesearendamisega.»

Sel suvel on Leesi aga otsustanud vahelduseks nautida Eesti suve. «Ilmselt mahub minu päevadesse ohtralt matku, raamatuid, tantsu, pilliõpet ja molutamist, sest oma mõtete korrastamine ja sügiseks välja puhkamine on õpetaja kõige olulisem suvine ülesanne.»