Vahel ma ületan kiirust, vahel lähen üle tee kohas, kus see lubatud ei ole. Mõnikord käin ma üle muru. Kindlasti aga siis, kui seal on silt «ära käi üle muru!». Ma ei ole just kõige eeskujulikum inimene kogukonnas. Kindlasti oled sina samasugune rebel. Ma tean seda, see on kirjutatud meie DNA-sse.