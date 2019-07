Uuring: arvutiteadustes lokkab sooline ebavõrdsus

Uuringu käigus analüüsiti 2,87 miljonit arvutiteaduseid puudutavat artiklit perioodil 1970-2018 ning selgus, et kuigi naisautorite osakaal valdkonnas on ajaga kasvanud, ei ühtlustu meeste ja naiste osakaal prognooside kohaselt enne järgmist sajandit.

«Me lootsime uuringut läbi viies saada positiivse tulemuse, sest me kõik olime arusaamisel, et naisautorite ning –teadlaste arv arvutiteadustes on kasvamas. Kuid tulemused oli šokeerivad,» kommenteeris endine Washingtoni professor Oren Etzioni uuringutulemusi.

Alleni Instituudi teadlaste sõnul on sooline ebavõrdsus selles vallas peegeldus sellest, et proportsionaalselt vähem naisi õpivad ning teevad tööd arvutiteaduste vallas. Lisaks tuuakse uuringus välja, et tulemuste taga võib olla ka asjaolu, et teadusajakirjad eelistavad meesautorite töid naisautorite omadele.

Uuringus võrreldi naisautorite osakaalu teaduslike artiklite avaldamisel aastate lõikes ning tulemuste põhjal tehti statistilised ennustused tulevikuks. Kõige realistlikuma stsenaariumi kohaselt jõutakse soolise võrdsuseni alles aastal 2137, kuid uuringu läbiviijate sõnul on ka võimalus, et selleni ei jõuta mitte kunagi.