Aasia turistist on saanud laevareiside kuningas

On loomulik, et kui juba nii kauge reis ette võetud, tahetakse võimalikult suurt osa põhjamaadest näha, ning nii jõuab palju Aasia turiste ka Tallinna. Kuigi suures plaanis ei erine asiaadid teistest turistidest, on neil siiski teatavad eripärad, millega Tallinna-Helsingi vahelistel laevaliinidel teenuse- ja tootepoliitikas nüüd ühe enam arvestatakse.