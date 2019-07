Esita endale väljakutse: 3 proovikivi, mis aitavad raha säästa

On küll loodud palju äppe, mis aitavad kulutustel silma peal hoida, aga veel parem on võtta märkmik ja pastakas ja need kõik käsitsi kirja panna. Esita endale väljakutse, et kannad kuu aega väikest märkmikku kaasas ja paned kirja kõik kulutused, mille oled päeva jooksul teinud. Jah, see on küll tüütu, kuid motiveerib sind oma rahaasjadel silma paremini peal hoidma. Pealegi võid avastada, et kui sa ei viitsi selle take away kohvitopsi jaoks märkmikku välja võtta, pole sul ehk ka seda kohvi nii väga vaja.