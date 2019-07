Põhjused, miks abielunaised petma hakkavad

Kui on soov ennast muuta, siis tuleks hakata mõtlema selle peale, mida saaks suhtes paremaks teha. Enamik naisi, kes petavad, ütlevad, et petmine pole neil kunagi teadlikult plaanis olnud, vaid see on lihtsalt juhtunud. Siiski on osa naisi tunnistanud, et põhjus, miks nad on petma hakanud, peitub selles, et abikaasad ei soovi nende seksuaalsetest fantaasiatest midagi kuulda. See on aga petmise üks peamisi põhjuseid - halb seksuaalelu oma abikaasaga.