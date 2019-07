Just seda pead teadma abielulahutuse kohta

Isegi siis, kui abielulahutus on ainuõige valik, võivad teie lapsed solvunud olla ja teid süüdistada. Lastele tuleb anda aega, et olukorraga harjuda.

Abielulahutus on kulukas protsess

Lahutus, kus ei saavutata rahulikku kokkulepet, võib kujuneda väga kulukaks protsessiks. Eriti, kui peres on kasvamas lapsed ja nende edasise kasvatuse osas ei suudeta leida kompromissi.

Lahutades võivad ka lapsel tekkida enesehinnagu probleemid, sest laps peab nüüd käima mõlema vanema juures eraldi ja see muudab ka tema edasist elu.

Ajagraafiku abil on kõigil selge, kes kus ja millal olema peab. Nii ei teki ka tülisid teemal, kumma vanema juures laps olema peab.

Kuna abielulahutus on väga kurnav ja väsitav protsess, siis võib see ka teid liimist lahti lüüa. Elukorraldus on hoopis teine ja suured muudatused tekitavad ebakindlustunnet, sest täpselt ju ei tea, kuidas edasine elu välja nägema hakkab.