Kõik head kala armastavad inimesed kogunevad sel laupäeval Kasepääle

Heade Peipsi Maitsete pidu, kus kõige tähtsamal kohal on Peipsi toit ja päeva peategelane taasavastamist vajav Peipsi rääbis. Aastaid on Peipsi järve kalavarudes olnud suur rääbiseauk, mis nüüd paaril viimasel aastal on hakanud jõudsalt täituma ning kõik võivad taas nautida Peipsi rääbist.