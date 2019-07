Suurimad valed, mida armastuse kohta teadma pead

Kui sa oled armukade, siis sa oled mu järgi hull

Vastupidi, kui su partner on kõige suhtes armukade, siis on see märk sellest, et ta vajab hoopis abi. Armukadedus näitab partneri ebakindlust ja seda, et tema enesehinnang on äärmiselt madal.

Armastus esimesest silmapilgust

Armastus on vastastikune tunne ja see nõuab ka rasket tööd. Eelkõige tuleb see vastastikusest tunnustamisest ja usaldamisest.

Sa kuulud nüüd täielikult mulle

Inimene pole omand ja ei kuulu mitte kellelegi. Iga inimene vastutab ise enda eest ja on enda peremees.

Ta ei helistanud mulle peale esimest kohtingut

See, et ta ei helista sulle kohe peale teie esimest kohtingut, ei tähenda, et ta on su ära unustanud, või et ta pole sinust huvitatud. Anna talle aega.

Armastus tähendab, et teete kõike koos

Kui teete midagi koos, siis see on väga tore, kuid teineteisele tuleb anda ka omaette olemise aega. Te ju tahate mõlemad veeta aega ka oma sõprade ja tuttavatega. Partnerile tuleb anda ka hingamisruumi.

Kui sa mind armastad, siis sa teed nii nagu ma ütlen

See, kui sa kedagi armastad, ei tähenda seda, et peaksid ta enda orjaks muutma.

Armastuse nimel tuleb kannatada

Armastus ei ole võrdne piinamise ja kannatamisega. Isegi, kui tuleb ette mõningaid raskusi, ei tähenda see seda, et suhe peab taluma pidevalt koormust.

Ma ei saa ilma temata elada