Mida küsida endalt enne kihlumist?

See tähendab seda, et sa peaksid oma partneriga pisut abieluteemadel vestlema. Rääkige, mida tähendab teie jaoks abielu? Miks te abiellumisest huvitatud olete? Miks soovite selles suunas liikuda?

Loomulikult peaksite mõlemad sellepeale mõtlema, sest te ju kumbki ei taha abielluda inimesega, kes teid hirmutab. Enne abiellumist veendu, et just tema on see, kellega soovid selle sammu astuda.