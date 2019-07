Just nii pead käituma, kui laps on pesast välja lendamas

Võta aega olukorraga harjumiseks

Kodust väljakolimine on sinu lapse jaoks väga suur elumuutev sündmus. On täiesti loomulik, et lapsevanemana tunned sa kurbust, hirmu, igatsust, aga samas ka rõõmu, et laps iseseisvub. Võta uue olukorraga harjumiseks aega ja ära muutu kohe liialt emotsionaalseks.

Hoia temaga endiselt sidet

See, et sinu laps on kodust välja kolinud, ei tähenda seda, et peaksid temaga suhtlemise lõpetama. Leppige oma lapsega kokku, millal te teineteisega ühendust võtate ja suhelge edasi.

Toeta teda, kui ta seda vajab

Kui sinu lapsel on vaja sinuga rääkida või kui ta palub sinu abi, siis ole tema kõrval ja toeta teda. Vajadusel anna ka nõu.

Aita last ka kolimise juures

Kolimine on väga kurnav protsess, aita oma last selle juures igati ja paku oma abi. Isegi, kui laps seda ei soovi, anna talle mõista, et oled tema jaoks olemas.

Muuda enda elu