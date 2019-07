Kuidas hoida lastega häid suhteid?

Mõista nende tundeid

Oluline on oma lapse käitumist ja tema tundeid mõista. Last tuleb ka palju julgustada. Kõige tähtsam on see, et lapsel tuleb lasta oma tundeid välja elada, mitte neid endas hoida.

Aktespteeri tema kaaslast

Kui tegemist on juba vanemas eas lapsega ja käes on aeg, kus ta hakkab iseseisvamaks muutuma, siis ära mõista tema kaaslast hukka. See inimene on keegi, kellest sinu laps hoolib ja keda ta armastab. Toeta hoopis oma last.

Pea oma lubadusi

Kui oled lapsele midagi lubanud, siis pea sellest ka kinni. Loomulikult siis, kui on tekkinud mingi olukord, mille pärast sa ei saa oma lubadust pidada, siis selgita talle, miks see nii on ja miks sa oma lubadust murdma pead.

Ole aus

Ausus on igasuguste toimivate suhete alus ja kui sinu lapsed tunnevad, et sa pole nende vastu aus olnud, siis võivad nad sinus sügavalt pettuda. Seega ole oma lapsega kõiges aus.

Toeta nende unistusi

Hoolimata sellest, milline sinu lapse unistus ka poleks, on oluline teda selle juures igati toetada. Ilma sinu toetuseta on lapsel ka raskem saavutada seda, millest ta unistab.

Ole nende jaoks olemas

Üks võimalus lapse usaldust võita on olla tema jaoks olemas. Kui lapsel on vaja sinu tuge või abi, siis ole tema jaoks olemas ja aita tal uuesti motivatsiooni leida.

Õpi vabandada

Vabandamine võib olla väga raske, eriti kui sa tead, et oled oma lapse jaoks ka mingis mõttes autoriteet. Siiski tuleb osata enda uhkus alla neelata ja oma vigu tunnistada. Sellega jätad oma lapsele endast parema mulje.

Andesta

Ka lapsed teevad vigu. Andestamine on oluline, sest see aitab eluga edasi liikuda. Olles oma lapse vastu sõbralik ja talle andestades hoiad tugevana ka teie omavahelisi suhteid.

Ütle, et armastad teda