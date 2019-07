Põhjused, miks sa vajad enda kõrvale head sõpra

Sõber aitab stressi maandada

Kui inimene tunneb, et keegi kallis inimene on talle lähedal, siis aitab see temas vähendada stressi ja ärevustunnet.

Sõber hoiab sind tervena

Sõber aitab sul olla sotsiaalselt aktiivne ja nii oled sa ka ise palju parem suhtleja. On tehtud uuringuid ja avastatud, et need inimesed, kelle kõrval on hea sõber, suudavad hoida paremaid suhteid ka oma lähedastega.

Sõber aitab su karjääri edendada

Tugevad sõprussuhted võivad aidata suurendada tutvumisvõrgustikke ja teha karjääris edusamme.

Sõber motiveerib sind olema tervislikum

Kui sul on soov hakata trenni tegema ja tervislikult toituma, siis räägi sellest ka oma sõbrale. Tõenäoliselt tahab ka tema seda teha, või siis hoopis sulle toeks olla ja sind motiveerida.

Sõbrad õpetavad üksteist