Tähelepanu, lapsevanem! Ära nii oma lapsele kindlasti ütle

Kiirusta!

Sinu laps võib ennast hommikuti pisut unisena tunda ja seepärast ei pruugi ta riidesse panna ja hommikust süüa just eriti kärmelt. Kõige suurem viga, mida sina teha saad on see, et hakkad oma lapse peale sellepärast karjuma või häält tõstma. Püüa olla rahulik ja motiveeri hoopis oma last. Ütle talle näiteks, et teeme võidu ja vaatame, kumb enne valmis saab.

Jäta mind rahule!

Iga lapsevanem vajab ka omaette olemise aega. Lastele ei tohiks seda aga kindlasti nii otse öelda, muidu nad arvavad, et nemad on midagi valesti teinud ja nendega ei soovita suhelda. Ütle selle asemel oma lapsele, et kas sa mängiksid palun niikaua oma mänguasjadega, mul on vaja mõned toimetused ära teha.

Miks sa ei ole selline nagu sinu õde/vend?

On täiesti loomulik, et lapsi kiputakse omavahel võrdlema, aga seda ei tohiks teha laste kuuldes. Kui sa hakkad lapsi omavahel ja veel nende juuresolekul võrdlema, tekitab see temas tunde, et ta pole piisavalt hea. Pealegi ei muuda võrdlused tema käitumist, pigem kahjustab see tema enesehinnangut. Selle asemel julgusta ja inspireeri oma last, kiida teda, kui ta midagi teeb. Igal lapsel on oma tugevad ja nõrgad küljed, sellepärast ei tasu neid omavahel võrrelda.

Sest mina ütlen nii!

Vanematena on üks meie kõige keerulisematest ülesannetest veenda oma lapsi tegema midagi, mida nad ei taha teha. Nii ei tasuks kindlasti oma lapsele öelda. Lähene talle teistmoodi, näiteks ütle, ma tean küll, et sa tahad praegu mängida, aga sa pead enne oma toa ära koristama. Korista tuba ära ja siis mängi edasi.

Sa oled valetaja!