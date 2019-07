Maailmaränduri päevik: viimased päevad Peruus ehk kõik, mis juhtuda sai, ka juhtus

Päikse tõustes oli ka mul aeg liikuma hakata. Korjasin oma kodinad kokku ja kiire hommikusöök ning sõidus ma jälle olingi. Hommikul vara on tavaliselt hea rahulik sõita. Tuul on vaiksem ja liiklus hõredam. Päeva peale tuul aga tugevnes ja lõpus võttis lausa orkaani mõõtmed. Mõistsin, et järgmisesse linna ma õhtuks kuidagi ei jõua ja hakkasin telkimiskohta otsima. Kuna sõitsin läbi kõrbe, siis kohati oli see päris keerukas ülesanne. Ümberringi lage maa ja varjulist kohta raske leida.