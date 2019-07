Hea uudis reisisõpradele: Finnair hakkab lendama Busani Lõuna-Koreas

Finnairil on au olla esimene Euroopa lennufirma Busanis, mis on suurepärane täiendus meie Aasia lennuvõrgule. Korea on üks meie põhiturgudest ja Seouli liinil on Finnair opereerinud juba 11 aastat. Meil on hea meel, et suudame pakkuda oma klientidele uusi sihtkohti Koreas ja jätkata kasvamist Aasias jätkusuutlikult,» ütles Finnairi Ida-Euroopa ja Baltimaade juht Arunas Skuja.