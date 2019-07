Hea mees, kas sul on tegemist emotsionaalselt kättesaamatu naisega?

Kui järgnevad märgid on omased ka sinu kaaslasele, tea, et saad teda aidata. Räägi talle, et tahad koos teie suhte nimel pingutada ja aidata tal ennast avada.

1. Ta pelgab pühendumist

Emotsionaalselt kättesaamatu naine erineb teistest naistest selle poolest, et suhtub romantilistesse suhetesse täiesti vabalt, kohati isegi ükskõikselt ja tunnistab seda. Ta käitub nii, nagu ta ei hooliks, aga tegelikult lihtsalt kaitseb ennast. Kui tahad sellise naisega pikaajalist suhet luua, võib ta hirmus põgeneda ja sa ei näe teda senikaua, kuni ta on endaga rahu teinud. Ta on kättesaamatu, kuid temas on midagi müstilist, mis ei lase sul alla anda. Sa pead talle aega andma ja esmalt sõbra tasandil suhtlema.

2. Ta on kättesaadav siis, kui talle sobib

Emotsionaalselt kättesaamatu naine ei hooli sinu tunnetest kuigivõrd. Mitte sellepärast, et ta ei taha, vaid pigem sellepärast, et ta ei arva, et ta oluline on. Selline käitumine on jällegi kaitsereaktsioon, et mitte haiget saada. Pead talle andma aega ja kannatust.

3. Ta tahab su pidevat tähelepanu

Ta tahab su tähelepanu kogu aeg. Kui räägid kellegi teisega, ei pelga ta senikaua vahele segada, kui lõpuks tema poole vaatad. Selline käitumine on tüütu, kuid sellest tuleb temaga rääkida. Halvad suhtekogemused minevikus ei anna õigust halvasti käitumiseks. Räägi temaga usaldusest ja kinnita talle, et oled teie suhtele pühendunud.

4. Ta tekitab sinus süütunnet

Emotsionaalselt kättesaamatu naine ei tunnista kunagi, et tegi vea. Selle asemel tekitab ta sinus süütunnet. Kui te tülitsete, käitub ta ohvrina ja keeldub kontrolli käest andmast. Suure tõenäosusega süüdistab ta sind kõiges halvas, sest keeldub enda sisse vaatamast.

5. Karjäär on talle suhtest olulisem