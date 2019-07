Kuidas sõnumi teel kaaslasele vihjata, et tahad lahku minna?

Siin on kolm signaali, mis aitavad kaaslasele vihjata, et teie suhtes on toimumas muutused.

1. Su sõnumid on lühemad

Kui sa tunned, et tahad rohkem aega enda jaoks, on lühemate sõnumite saatmine hea vihje. «Kõik inimesed on küll erinevad, aga pika vestluse vältimine, olulistest asjadest mitte rääkimine ja üleüldine huvi puudumine annavad märku muutustest,» sõnab Cox.

Kui olete harjunud kaaslasega üksteisele pikki sõnumeid saatma, on järsk lühivastuste kasutamine konkreetne signaal, et sa ei ole enam sügavast vestlusest huvitatud.

2. Sa oled ükskõiksem

Sarnaselt lühematele sõnumitele on märk ka sõnumite sisu puudumine. Kui sa ei vasta enam nii süvenenult kui vanasti, märkab seda ka su kaaslane. «Sa näitad sõnumite teel, et oled emotsionaalselt kättesaamatu,» selgitab Cox. Kui kaaslane küsib su päeva kohta ja sa vastad ükskõikselt, et see oli okei või näitad puhkuse plaanide osas üles täielikku huvi puudumist, saab ka kaaslane aru, et midagi on valesti.

3. Sa räägid teiste inimestega rohkem