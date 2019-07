Lady Gagal on ilufännidele rõõmustav sõnum

Haus Laboratoriese fookuses on tugev värvipigment, kõik tooted on läbinisti vegan, neid ei ole katsetatud loomadel ja tooted tulevad komplektides (hinnaga 49 dollarit), kust võib leida särapuudri, silmalaineri ja huuleläike. Kõik tooted on loodud Lady Gaga ja tema pikaaegse meigikunstniku ja Sarah Tanno käe all.

Komplektidel on intrigeerivad nimed nagu näiteks «Haus of Chained Ballerina», «Haus of Metalhead», «Haus of Goddess», «Haus of Rose B*tch», «Haus of Rockstar» ja «Haus of Dynasty».

Lady Gaga värvikale isiksusele omaselt on ka toodetel põnevad nimed, teiste hulgas näiteks «Downtown Punk», «Slay Me», «Royalty» ja «Give 'Em Heaven». Haus Laboratoriese tooteid saab eelmüügist soetada vaid Amazoni kaudu, kirjutab Marie Claire.

Lady Gaga kirjutas Instagramis brändi kohta, et koostisosade loomise, toonide sobitamise, pakendite disainimise ja modellide valmise protsess on olnud väga eriline. «See on armastuse ja kire sünd ning minu võimalus olla Warhol, kunstnik, kes ma olen alati tahtnud olla,» kirjutas Gaga.