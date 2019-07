Kuidas vältida oma kosmeetikas kanajalgu, purustatud täisid ja hobuseuriini?

Kui sul on soodumus valgete nahaaluste keratiinitsüstide ehk miiliumite tekkeks, hoia lanoliinist (ja mineraalõlist) väga kaugele.

Vahajas aine, mida saadakse piimast, verest ja munadest. Kasutatakse kreemides, losjoonides, seepides, šampoonides, huulepulkades. Vegansõbralik versioon kannab nime sojaletsitiin ning on mõistagi valmistatud sojaubadest.

Platsentaga oleme me kõik kokku puutunud – lootena emaüsas. Kreemide, šampoonide ja juukseravivahendite platsenta pärineb enamasti tapamaja loomadelt. Ja kui osad tootjad keelduvad avalikustamast platsenta päritolu, on ausamad tunnistanud, et ostavad emakooke (aus eestikeelne vaste) kokku ka sünnitushaiglatest.