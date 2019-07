Vallalise tüdruku meelespea: 3 asja, mida ei tohiks unustada

1. Sinu suhtestaatus on su kõige väiksem mure

Kuigi on loomulik, et igatsed kedagi enda kõrvale, on veel olulisi asju, mis vajavad välja selgitamist. Sa tahad leida töö, millega südamest rahul oled ja kuhu rõõmuga igapäevaselt lähed. Sa tahad oma rahaasjadega iseseisvalt hakkama saada. Sa tahad oma elu nautida, käia reisimas ja veeta aega sõprade ning perekonnaga. Panusta energiat sellesse, et luua elu, mida tahad elada, selle asemel, et suunata energia kaaslase otsingutesse.

2. Kohtingud peaksid sulle näitama, mida sina tahad

Kohtamas käimine peaks sulle enda kohta õpetama ja selgeks tegema, mis on need asjad, mida sa kaaslase puhul otsid. Enda muutmine kellegi teise jaoks ei ole õige. Kindlasti ei tohiks kohtinguid ka liialt tõsiselt võtta. On normaalne, et osade inimestega klapib ja teistega mitte. Kui ka teist kohtingut ei järgne, peaks uute inimestega tutvumine ikkagi tore olema.

3. Head suhted ei juhtu iseenesest, vaid nõuavad tööd