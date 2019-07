«Naistejutud». Kuidas pääseda vägivaldsest suhtest ehk «Aga miks ta siis ometi peksja juurest ära ei tule»

Kohe on raamatulettidel saatejuht Dagmar Lambi romaan «Ü nagu üksikema», mis jutustab ühe vägivaldse suhte lahkumineku loo. Tegelikult jutustab see tuhandete naiste lugu, sest Dagmar on oma ajakirjanikukarjääri jooksul rääkinud kümnete naistega, kes on kogenud perevägivalda ning just selle põhjal raamat ka valmis. Need lood on kõik kahjuks liiga sarnased...