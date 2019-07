Lapsed on süütud, lapsesuu ei valeta... Me usume, et lapsed on puhtad ja maailmavalust vabad, mistõttu ei ole nad veel kurjuseks suutelised.

Tõsiasi, et inimesed üksteist tapavad, on juba iseenesest šokeeriv, kuid on eriliselt õõvastav, kui tapatöö saadab korda laps. Teadlased ei ole veel täpselt selgeks teinud, miks nii noored inimesed mõrvavad. Võib-olla on põhjuseks perekondlik trauma, võib-olla ajuvigastus. Siin on mõned alaealised mõrtsukad, kes saatsid oma veretöö korda enne, kui nad olid saanud 12-aastasekski.