7 omadust, mis on iseloomulikud kõrge intelligentsusega inimestele

«Kõrge intelligentsusega inimene on oma mõtlemises paindlik ja suudab kohaneda muutustega, ta mõtleb enne ütlemist ja tegutsemist ning ta oskab oma emotsioonidega toime tulla,» kirjeldab kliiniline psühholoog Catherine Jackson intelligentsuse tagamaid.

Siin on seitse omadust, mis näitavad, et oled kõrge intelligentsusega:

1. Sa oled kaastundlik ja empaatiavõimeline

Psühhoterapeut Christine Scott-Hudson sõnab, et kõrge emotsionaalse intelligentsuse ja kõrge IQ-taseme vahel on vastastikune seos. Me teame, et mida suurem on inimese empaatiavõime, seda efektiivsemalt suudab ta oma mõistmist ka verbaalselt väljendada.

2. Sa oled maailma suhtes uudishimulik

On lihtne eeldada, et kõrge intelligentsusega inimestele meeldib raamatuid lugeda, aga tarkus ei seisne ainult loetud raamatute arvus. Oluline on inimese uudishimu maailmas toimuva suhtes. Intelligentsed inimesed on kirglikud ja esitavad küsimusi «kes?», «mis?», «millal?», «kuidas?», «miks?» ja «kui?». Neile meeldib koguda uusi teadmisi teiste inimeste, kultuuride, loomade, ajaloo ja üleüldse maailma kohta. Ja kuigi armastus lugemise vastu ei näita tingimata intelligentsust, on see märk uudishimust ja õpihimust.

3. Sa oled tähelepanelik

Maailmas, kus inimesed räägivad tihti selleks, et tõestada oma tähtsust, on kõrge intelligentsusega inimesed teistsugused. Selle asemel, et oma saavutustega kiidelda või oma arvamust peale suruda, on nad tavaliselt pigem vaiksed ja tähelepanelikud. Kui sul on võime rahulikult jälgida, näed sa asju, mida teised tähele ei pane.

4. Sul on enesekontroll

Kui sa suudad ennast kontrollida, on see märk täiskasvanulikkusest. Sa tead, kuidas oma emotsioonidega toime tulla nii, et sa kellelegi liiga ei tee. Enesekontroll on intelligentsuse märk sellepärast, et see tähendab mõtlemist enne tegutsemist.

5. Sul on hea töömälu

Psühholoog Catherine Jackson sõnab, et hea töömälu ja intelligentsus on omavahelises seoses, sest hea töömälu tähendab, et sul on oskused asjade ellu viimiseks, hea lühimälu ja võimekus keskenduda ja pöörata tähelepanu.

6. Sa tunnetad oma piire

Kõrge intelligentsusega inimesed ei käitu nii, nagu teaksid nad kõike. Tõeline märk intelligentsusest on aru saamine, et sa ei tea kõiki maailma asju. «Kui nad ei oska midagi teha, ei käitu nad nii, nagu oskaksid,» sõnab Jackson. Selle asemel tunnistavad nad oma piire ja on valmis õppima, kirjutab Bustle.

7. Sa lähed vooluga kaasa