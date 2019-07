Neis kohtades on suvel kõige parem flirtida

Suvel hakkavad eriti vallaliste südamed põksuma, sest käes on parim aeg uute tutvuste loomiseks ja vallatusteks.

Kus siis õhk kõige paremini säriseb? Tutvumisportaal Parship kavatses tõe välja selgitada ja küsitles 4296 üle 18-aastast inimest nende flirtimise lemmikpaikade kohta. Mõned neist vastustest on üllatavad.

Grillipeod ja tiivarips

Vallalised, kelle sõbrad või naabrid on kutsunud grillpeole, võiksid juhust kasutada, sest päikeselised tähistamised inimeste ringis, keda sa hästi tunned, on suurepärane alguspunkt flirdihuvilistele. Rohkem kui igas kolmas, 35 protsenti, on huvitatud väikesest seltskondlikust kuramaažist grillvorsti ja värskendavate karastusjookide saatel.

Samapalju kipuvad välja värske õhu kätte needki, kes pole sõprade juures silmategemisest huvitatud. Kasvõi juba sellepärast, et nagunii teavad kõik kõiki. Nende vallaliste meelest on kõige parem koht, olgu maal või linnas, avalikud suvepeod.

35 protsenti eelistavad tehtelmehteliks kõikvõimalikke tänavafestivale ja välikohvikuid ning õlleaedu.

Puhkuseflirt on klassika

Pole parata: lahe atmosfäär ja puhkus käivad ikka kokku. Seega väike armujaht palmi all — anna tulla!

Lühipuhkused on samuti hinnas, eriti kui taustaks on kuum muusika. Festivalidel flirditakse nii et vähe pole — 20 protsenti küsitletutest eelistab armastust telkide vahel.

Avalikud basseinid on ühe protsendi võrra vähem populaarsed.

Pulmade ajal pole mõtet jamada

Kui kellelgi on veel mälusopis komöödia «Neli pulma ja matus», siis leidsid erinevatel pidustustel üha enamad paarid teineteist. Tegelikkuses näib aga olevat vastupidi, sest armuseiklused sõbra pulmas ei tundu toredad. Tähistatakse ju ikkagi kindla paari armastust ja on nende aeg särada. Kõigest seitse protsenti arvab, et pulmade ajal on hea flirtida.

Spordiüritused pole flirtimiseks samuti popid, flirdibaromeetri näitajad on pigem tagasihoidlikud.

Tegelikult on üsna ükskõik, kust sa oma armastust otsid, sest armumänguks pole paremat aega kui suvi. Astu välja ja sukeldu mellu! Võib-olla ootab järgmine seiklus juba nurga taga?!