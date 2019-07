Asi, mida kohtingurakenduses oma profiilile lisada ei tohiks

Kõige olulisem osa profiilist on fotod. Hea, kui neid on rohkem kui üks ja üldiselt võiks sul olla lisatud ka pilt, kus oled täispikkuses. 80 protsenti brittidest tõdesid, et neile meeldib kohtinguprofiilil vaadata puhkuse- ja reisipilte ja 77 protsenti väitsid, et foto lemmikloomaga on samm õiges suunas. Kui oled lapsevanem, võiksid postitada ka pildi koos võsukes(t)ega.