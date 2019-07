Retsept: supersalendav smuuti

Hiljutises uuringus, mille avaldas väljaanne The BMJ, toodi välja peamised tegurid, kuidas püsivalt kaalu kaotada. Võlusõnaks on flavonoidid. Need taimsed pigmendid toimivad antioksüdatiivselt ja põletikuvastaselt. Juba 80 grammi flavonoide päevas parandab meie tervist tunduvalt ja alandab ka kaalu, ütlevad meedikud. Selleks et neid looduslikke värvaineid võimalikult palju omastada, tasub eriliselt silma peal hoida punast värvi puu- ja köögiviljadel. Nii on punaste viinamarjade ja õunte kõrval ka punane kapsas ja punane peet väga flavonoidirikkad. Alati pole aga asi värvis — nii mustikates, sibulates, tomatites, apelsinides, paprikas kui selleris on meeldivalt suur flavonoidivaru.