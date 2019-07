8 asja, mida sa ei pea mitte kellelegi õigustama

1. Sinu suhtestaatus

Tõde on see, et sa ei pea inimestele selgitama, miks sa oled vallaline, miks sa kohtud paljude erinevate meestega või miks sa pole oma kaaslasega veel abiellunud või peret loonud, kuigi olete koos olnud pikka aega. Intiimsed suhted on privaatsed ja neid ei pea teistele selgitama. Peaasi, et ise oma eluga rahul oled.

2. Sinu töö

Sa ei pea teistele selgitama, miks töötad seal, kus töötad, kuigi võiksid kellegi teise meelest teha ka midagi paremat. Võib-olla sobib praegune töökoht hästi sinu hobidega ja sul jääb aega ka isikliku eluga tegeleda? Võib-olla on su töökaaslased maailma parimad ja töökoha atmosfäär positiivne? Sinu töökoht on sinu valik ja teised ei tohiks sinus kõhklusi tekitama, miks sa seal töötad.

3. Soov lapsi saada või soov lapsi mitte saada

Lapsevanemaks saamine ei ole naljaasi ja sellepärast ei pea sa kellelegi seletama, miks sul veel lapsi pole või miks sul palju lapsi on. Lapse saamine on sügavalt isiklik asi, mida peaksid arutama ainult oma partneriga. Inimesed on küll alati uudishimulikud, aga sa ei võlgne neile tegelikult selgitusi. Samamoodi ei tohiks sa teisi hukka mõista, sest sa ei tea iial, mis nende kodus toimub.

4. Sinu majanduslik olukord

Majanduslik olukord on samuti miski, mille võid vabalt enda teada hoida. Pole mingit vajadust selgitada teistele, kui palju sa teenid ja kuidas oma raha kulutad. Kui oled pidevalt võlgades ja ei saa oma rahaasjadega iseseisvalt hakkama, on muidugi teine lugu.

5. Sinu elustiil

On inimesi, kellele meeldib kiire ja toimekas elustiil ja on neid, kes eelistavad rahulikult kulgeda. Inimesed on erinevad ja see on täiesti normaalne. Sa ei pea tundma ennast süüdi, sest su sõbranna käib igal õhtul väljas, aga sina armastad kodus raamatut lugeda või pereliikmetega koos olla. Põhiline on ise oma valikutega rahul olla.

6. Sinu otsused

Igaüks peab meist varem või hiljem silmitsi seisma kaalukate otsustega. Mõnikord teeme õiged valikud ja teinekord valed. Pea meeles, et iseendale halbade otsuste eest andestamine on lihtsam, kui kellegi teise halbade otsuste eest andestamine, mis ka sind puudutavad.

7. Sinu kehakaal

Kehakaal ja füüsiline vorm on intiimne teema ja sa ei peaks inimestele selgitama, miks sa näed välja selline nagu näed. Võib-olla on sul terviseprobleemid, võib-olla said sa just emaks ja raseduse ajal juurde võetud kilod ei kao nii kergesti? Samamoodi ei tohiks sa ise teiste kehakaalu või füüsilist vormi kommenteerida, tuletab Herway meelde.

8. Sinu seksuaalne orientatsioon