Kõige raskem moeküsimus: mida kanda kontoris vallatul suvel?

Kuidas käib töörõivaste kavandamine ja milliseid reegleid peab järgima? Kõik sõltub sellest, millises valdkonnas ja ettevõttes töötatakse. On palju ameteid, kus saab tööl kanda pea kõike, mis mugavam tundub. Seevastu finants-, juriidiline, militaar- ja avalik sektor eeldavad väärikat välimust ja kontoris tembutamine on seal kohatu.

Swedbanki töötajate uued rõivad on business-casual’i stiilis ning riietuses on lubatud rohkem variatsioone, paindlikkust ja mängulisust kui traditsioonilises business-riietumisstiilis. LHV töötajad saavad uue kesta igal hooajal. Sel suvel säravad LHV naistöötajad eriti lahedates kleitides. Arter uuris, mis on lubatud ja mis keelatud kanda suurfirmade töötajatel.