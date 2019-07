Tšill suvegrill: põnevaid grilliretsepte Lia Virkuselt

Võrreldes üle kahe kümnendi taguse ajaga, kui eri ajakirjade köögitoimetaja ja praeguseks juba sadakonna kokaraamatu autor Lia Virkus retseptiloomega alustas, on tema grillimenüü kõvasti muutunud. Juba teist suve maitseküttide hulgas laineid lööv uudissöök, grillitud kapsasteigid või lillkapsapihvid, aga ka peet ja bataat on tema laual vägagi tavaline, rääkimata kergelt suitsumaitseliseks küpsetatud köögiviljavarrastest või fooliumalusel köögiviljasegust. Puuviljadki lähevad suvemagustoiduks grillile ja maitsevad koos jäätisepalliga hõrgult.

See, et liha kõrval või selle asemel grillitakse järjest rohkem puu- ja köögivilju ning kala ja juustu, on ka üldisem trend ja suurem muutus, märgib pikaaegne köögitoimetaja, kes viimased seitse aastat jagab toidunõu tänavu mais 95. sünnipäeva tähistanud Eesti Naises ja koondas seal ilmunud retseptiparemiku ajakirja nimetähe all paksu raamatusse.