Ekspert selgitab: miks me ei saa unes karjuda?

Ekspertide sõnul on tegemist keha normaalse viisiga, et takistada sind unenägusid ellu viimast. Võib olla küll ebameeldiv tunne, kuid vajalik ja loogiline.

«Tavaliselt tahame me karjuda siis, kui näeme halba und või õudusunenägu,» selgitab uneekspert Julie Lambert Bestlife’ile. «Sellisel juhul väljendab karje sinu hirmu ja viha. See, et sa ei saa unes karjuda ega ka joosta või kedagi lüüa tuleneb sellest, et su aju need osad, mis kontrollivad neuroneid, on une ajal välja lülitatud.»

Neuronid on aga just vastutavad selle eest, et meie lihased kokku tõmbuksid. «Kuna su neel ja keel, mida on vaja karjumiseks, on samuti lihased, siis ei saa sa ka unes karjuda,» ütleb Lambert.

Inimeste jaoks, kes kogenvad unehalvatust – konditsiooni, kui inimene on ärkvel, kuid ei suuda ikka lühikest aega liigutada – või» kanduda võimetus karjuda edasi ka teadvelolekusse.

«Me kogeme unenägusid REM-faasis ning teatud aju osade aktiivsus on sel ajal sarnane sellega, mis toimub ärkveloleku ajal. Kui su unenäod on väga kirkad või tõelised, võid sa neist ärgata. Samas aga võtab aega, et ärkaksid ka neuronid kätes ja jalgades, mis toob sageli kaasa paralüüsi. Seega võid sa tunda, et tahad karjuda, aga ei saa,» selgitab ekspert.

«Meie kehadesse on sisse ehitatud süsteem, mis takistab meid sügava une ajal liikumast,» ütleb ka uneekspert Bill Fish. «Paljud meist räägivad unes või isegi liigutavad käsi-jalgu, aga see toimub siis, kui me pole sügava une faasis.