Need 5 kalorilõksu varitsevad just suvel

Ühest küljest peaks suvel justkui bikiinifiguur alati käepärast olema, teisalt pakutakse just suvel igal sammul ja üritusel kõikvõimalikke ahvatlusi maitsepungadele.

Loomulikult pole vaja end nautimisega tagasi hoida, ent kui küsid endalt, miks su lemmikšortsid on üleöö väikseks jäänud, siis leiad allolevatest kalorilõksudest pahategija suure tõenäosusega üles.

Ometi on valmis salatikastmed enamasti väga suhkru- ja rasvarikkad. Lisame veel garneeringuks veidi saiakuubikuid, juustu ja pähkleid ning ongi toit vähemasti sama kaloririkas kui krehvtine soe praad.

Ühelgi aastaajal ei jooda nii palju jääkohvi kui suvel, sest kes see ikka kuumaga kuuma tahab. Ometi on jääkohvi kõrvalosatäitjaks väga sageli kreemjas vanillijäätis (pluss vahukoor, siirupid ja kondenspiim) ning 200 kilokalorit on jälle nagu varnast võtta.