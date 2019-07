Eesti naiste lood: ta võis mu sealsamas köögis põrandale pikali suruda ja lihtsalt mind sundida

Iga kolmas naine Eestis on kogenud lähisuhtevägivalda. Mullu pöördus selle tõttu politseisse 11 217 inimest. Kõigil on õigus perevägivallata elule. Selleks on ellu kutsutud kampaania #meieajakangelane, mille eesmärk on anda perevägivalla ohvritele jõudu ja julgust abi küsida.