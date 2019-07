Lugeja kirjutab: 3 anekdooti mürgitatud maasikatest elust enesest

Maasikahooaeg algas. Käis kord mees turul maasikaid ostmas ja oli väga rahul maasikamüüja suhtumisega: see oli toonud verinoore peretütre maasikaid degusteerima, et ikka klient rahul oleks ja kahtlusi ei tekiks. Maasika valis letilt välja ostja ja ulatas siis maasikamaitsja-beibele ja see siis rõõmsalt naeratades võttis selle huulte vahele, hammusta oma valgete hammastega puruks ja oma kaunil kaelal toimunud jõnksatusega teada andis, et selle alla neelas. Kliendid rahul, sest kes see siis oma lapsele mürgitatud maasikaid annaks!?