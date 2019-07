«Kõmutüdruku» staar proovib ka päriselus kätt moedisainerina

Leightoni loodud pükskostüümi inspiratsiooniks oli Miss Honey tegelaskuju 1996. aasta fantaasiafilmist «Matilda», mis on näitlejanna üks lapsepõlve lemmikfilme. Naise sõnul tahtis ta miksida filmitegelase armsat stiili disainielementidega, mis kuluksid ära töötavatele emadele. «Ütlesin juba päris alguses, et tahaksin teha pükskostüümi, kuigi Christy Dawn on väga tuntud oma kleitide poolest. Ja kuigi ma väga armastan kleite, on pükskostüümid palju praktilisemad. Need on väga mugavad ja tekitavad tunde, et kõik on korras - just selle, mida ma emana vajan,» kommenteeris Leighton disainiprotsessi intervjuus People Meesterile.